Nelle ultime ore, in Argentina, è emerso che l’Inter sta seguendo con grande attenzione un gioiello del River Plate

Redazione1908 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 14:44)

Nelle ultime ore, in Argentina, è emerso che l’Inter sta seguendo con grande attenzione un gioiello del River Plate. Parliamo di Ian Subiabre (2007), esterno offensivo che negli ultimi mesi ha trovato sempre più spazio.

"Coudet punta molto su di lui in vista del futuro, ma è consapevole che il giocatore è interessato a fare il salto in Europa nel breve periodo. Resta quindi da capire quale sarà la decisione di Subiabre di fronte all’interesse del club italiano", scrivono in Argentina.

Il River sa bene che l’Inter sta monitorando diversi talenti sudamericani e che Ian Subiabre è finito nei suoi radar, ma Coudet non vuole privarsene. È chiaro però che questa potrebbe trasformarsi in una delle trattative più calde del prossimo mercato.

I club interessati a Ian Subiabre — Chelsea, Arsenal, Borussia Dortmund, Wolfsburg, Juventus, Inter, Atlético Madrid e Villarreal sono solo alcune delle squadre che hanno già messo gli occhi su di lui.

Le offerte ricevute dal River — A marzo 2026 il River ha già ricevuto e rifiutato diverse offerte ufficiali per Subiabre. Tra queste anche quella del Barcellona e di un club turco, si vocifera il Trabzonspor.

La situazione contrattuale — Dopo una trattativa complessa, che ha coinvolto il suo agente Claudio Caniggia e l’intervento della AFA, il River è riuscito a blindare il giocatore: contratto rinnovato fino a dicembre 2028 e clausola rescissoria fissata a 100 milioni di euro.