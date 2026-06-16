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fcinter1908 calciomercato mercato inter Occhio agli intrecci sull’asse Inter-Juve: sono 3 su tutti i nomi sul tavolo di Marotta e Carnevali

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Occhio agli intrecci sull’asse Inter-Juve: sono 3 su tutti i nomi sul tavolo di Marotta e Carnevali

Occhio agli intrecci sull’asse Inter-Juve: sono 3 su tutti i nomi sul tavolo di Marotta e Carnevali - immagine 1
Attenzione agli intrecci di mercato sull’asse Inter-Juventus: sono 3 in particolare i nomi sul tavolo di Marotta e Carnevali
Alessandro Cosattini Redattore 

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Attenzione agli intrecci di mercato sull’asse Inter-Juventus. Sono 3 in particolare i nomi sul tavolo, sottolinea calciomercato.com: “Il recentissimo arrivo alla Continassa dell'ex dirigente del Sassuolo Giovanni Carnevali, notoriamente in ottimi rapporti col presidente nerazzurro Beppe Marotta, ha avvalorato l'idea che le due società possano provare ad imbastire qualche operazione di mercato per soddisfare le relative esigenze. 

Occhio agli intrecci sull’asse Inter-Juve: sono 3 su tutti i nomi sul tavolo di Marotta e Carnevali- immagine 3
Getty Images

Se l'Inter potrebbe vedere in Cambiaso un'alternativa più economica rispetto al primo obiettivo per la sostituzione di Dumfries – l'atalantino Palestra continua ad avere un prezzo di partenza molto alto, nell'ordine dei 50 milioni – la Juventus guarda invece a due giocatori della squadra allenata da Chivu, ossia Carlos Augusto e Davide Frattesi, si legge. Seguiranno aggiornamenti sulla situazione.

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