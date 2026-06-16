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Inter, Zanchetta vuole alla Pianese un suo pupillo? Nel mirino c’è Re Cecconi

Inter, Zanchetta vuole alla Pianese un suo pupillo? Nel mirino c’è Re Cecconi - immagine 1
Il difensore nerazzurro potrebbe riabbracciare il suo ex allenatore, con cui ha vinto da protagonista lo scudetto Primavera
Fabio Alampi Redattore 

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I giovani di casa Inter continuano a raccogliere interessi in giro per l'Italia e non solo. Tra questi, potrebbero presto esserci novità per Gabriele Re Cecconi: il difensore nerazzurro, classe 2006, è reduce da una stagione molto sfortunata, costellata di infortuni, ma nonostante questo le sue qualità non sono state dimenticate.

Inter, Zanchetta vuole alla Pianese un suo pupillo? Nel mirino c’è Re Cecconi- immagine 2
Getty Images

A tal proposito Andrea Zanchetta, suo ex tecnico ai tempi della Primavera interista e suo grande estimatore, sarebbe pronto a dargli una nuova chance in Serie C alla Pianese, formazione toscana militante nel girone B.

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