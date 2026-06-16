Il difensore nerazzurro potrebbe riabbracciare il suo ex allenatore, con cui ha vinto da protagonista lo scudetto Primavera

I giovani di casa Inter continuano a raccogliere interessi in giro per l'Italia e non solo. Tra questi, potrebbero presto esserci novità per Gabriele Re Cecconi: il difensore nerazzurro, classe 2006, è reduce da una stagione molto sfortunata, costellata di infortuni, ma nonostante questo le sue qualità non sono state dimenticate.