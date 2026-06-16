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Inter, Zanchetta vuole alla Pianese un suo pupillo? Nel mirino c’è Re Cecconi
Il difensore nerazzurro potrebbe riabbracciare il suo ex allenatore, con cui ha vinto da protagonista lo scudetto Primavera
I giovani di casa Inter continuano a raccogliere interessi in giro per l'Italia e non solo. Tra questi, potrebbero presto esserci novità per Gabriele Re Cecconi: il difensore nerazzurro, classe 2006, è reduce da una stagione molto sfortunata, costellata di infortuni, ma nonostante questo le sue qualità non sono state dimenticate.
A tal proposito Andrea Zanchetta, suo ex tecnico ai tempi della Primavera interista e suo grande estimatore, sarebbe pronto a dargli una nuova chance in Serie C alla Pianese, formazione toscana militante nel girone B.
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