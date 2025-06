C'è attesa in via della Liberazione per capire se e quando arriverà Simone Inzaghi per il suo confronto con i dirigenti dell'Inter. Tancredi Palmeri, inviato di Sportitalia, ha fatto il punto della situazione. «La volontà dell'Inter è chiara, è quella di continuare con l'allenatore. La proprietà addirittura determinatissima, vede i conti, i fatturati, il bilancio in positivo ed è determinata a trattenere l'attuale tecnico interista. La dirigenza altrettanto», ha sottolineato il giornalista.