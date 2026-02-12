"Solo Bremer, Khephren Thuram e Yildiz sarebbero titolari nell’Inter. Forse sul francese ci sarebbe da discutere o non tutti potrebbero essere d’accordo, ma la ragione è semplice. Si fa preferire per età, forza fisica e dinamismo rispetto a Mkhitaryan (...). Bremer, il valore aggiunto dalla Juve dopo quattordici mesi di stop, ha cementato la difesa di Spalletti e riesce a segnare con regolarità. Immaginate un reparto a tre con Akanji e Bastoni: insuperabile".

"L’Inter provò invano a soffiare il brasiliano alla Juve nell’estate 2022, Inzaghi voleva Gleison e alla fine convinse Zhang a prendere Acerbi, liquidato dalla Lazio, per meno di 4 milioni. Ace è stato l’anima dell’Inter in cui Yildiz aggiungerebbe il dribbling, rendendo possibili le variazioni (3-4-3 o 3-4-1-2) rispetto al tema tattico del 3-5-2, legato alla vena di Lautaro e Thuram. E gli altri? Pio Esposito e Bonny sarebbero titolari con Spalletti, David e Openda non giocherebbero con Chivu. Meglio di Dimarco di Cambiaso, più sicuro Sommer di Di Gregorio, Kalulu per rendimento potrebbe staccare Bisseck, ma la Juve difende a quattro. Dumfries più potente e completo del fantasioso Conceiçao. Sulla carta non ci sarebbe confronto, otto ruoli su undici sono a favore di Chivu, anche la panchina dell’Inter sembra più ricca".