Interessante siparietto in onda a Sky Sport prima della serata di Champions League. Federica Masolin ha interpellato Gianluca Di Marzio sul mercato della Juve, ma l’esperto di mercato era al telefono e ha attaccato subito dopo spiegando.
Jakirovic-Inter, Di Marzio: “Le vere cifre finali e i dettagli! E Boban mi ha detto che…”
Interessante siparietto in onda a Sky Sport prima della serata di Champions League: riguarda Leon Jakirovic e l'Inter
“Stavo verificando con Boban se oggi Jakirovic ha firmato con l’Inter e mi stava raccontando di tutti i talenti della Dinamo Zagabria (sorride, ndr)”.
E sono arrivati proprio poco dopo i dettagli: Jakirovic ha salutato i compagni alla Dinamo Zagabria: trattativa definita per 2.5 milioni+2.5 di bonus. Il club croato manterrà il 10% sulla futura rivendita.
