Alessandro Cosattini Redattore 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 20:41)

Interessante siparietto in onda a Sky Sport prima della serata di Champions League. Federica Masolin ha interpellato Gianluca Di Marzio sul mercato della Juve, ma l’esperto di mercato era al telefono e ha attaccato subito dopo spiegando.

“Stavo verificando con Boban se oggi Jakirovic ha firmato con l’Inter e mi stava raccontando di tutti i talenti della Dinamo Zagabria (sorride, ndr)”.

E sono arrivati proprio poco dopo i dettagli: Jakirovic ha salutato i compagni alla Dinamo Zagabria: trattativa definita per 2.5 milioni+2.5 di bonus. Il club croato manterrà il 10% sulla futura rivendita.