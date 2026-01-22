FC Inter 1908
A Sky Sport, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato dell’Inter tra gennaio e giugno
A Sky Sport, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato dell’Inter tra gennaio e giugno:

“Dibu Martinez-Inter? Confermiamo, c’è stato un incontro con gli agenti del portiere, il club si vuole portare avanti per giugno per l’erede di Sommer.

Per questo mercato l’Inter continua a cercare un esterno, ne hanno parlato oggi i dirigenti con Chivu anche. Ci sarà forse un nuovo tentativo per Perisic del PSV.

Intanto è arrivato l’ok finale per Jakirovic, che ha salutato i compagni e domani è atteso in Italia”.

