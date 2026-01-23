L'Inter sta provando a chiudere un doppio affare per due giocatori croati. Il primo è già arrivato in Italia e firmerà a breve

Andrea Della Sala Redattore 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 11:02)

L'Inter sta provando a chiudere un doppio affare per due giocatori croati. Il primo è già arrivato in Italia e firmerà a breve per i nerazzurri, per l'altro la dirigenza è al lavoro per trovare la quadra.

"Un croato è già sbarcato a Milano. Leon Jakirovic, figlio d’arte e neo 18enne difensore di bellissime speranze, è stato prelevato ieri da un delegato del club per l’Under 23 a Linate. Giocherà nella seconda squadra, come d’accordo tra le parti, anche se i cinque milioni spesi in totale fanno pensare che su di lui ci sia un progetto di lungo respiro. Intanto, Jakirovic sfrutta la possibilità di un ponte in Serie C, l’anno prossimo verrà valutato in prima squadra, anche se nessuno dubita che potrà presto stare tra i grandi. Oggi farà le visite mediche e passerà a mezzogiorno dal Coni per l’idoneità di rito, prima di passare tra le mani di Stefano Vecchi, tecnico dell’U23. Gli allenatori, Leon, li frequenta anche a casa perché papà Sergej, ex tecnico della Dinamo Zagabria, punta al ritorno in Premier da tecnico dell’Hull City", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Sono giorni decisivi anche per un altro talentino croato della difesa, Branimir Mlacic. L’Inter, che da tempo ha raggiunto un accordo con l’Hajduk Spalato, ha riaperto i canali diplomatici con il nuovo agente del classe 2007, Fali Ramadani. È in programma un incontro per verificare se si possa chiudere, stavolta per davvero", aggiunge Gazzetta.