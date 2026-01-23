Del possibile ritorno all'Inter di Ivan Perisic e della trattativa col Psv ha parlato il giornalista, esperto di mercato, Fabrizio Romano

"Situazione rimasta la stessa, non è notizia di oggi: Ivan Perisic vuole andare all'Inter, ma da 10 giorni. Da quando l'Inter, nello specifico Ausilio che ha un ottimo rapporto con Perisic. Fin dalla prima chiamata Perisic non ha tentennato, all'Inter andrebbe domattina, c'è l'ok da parte del giocatore. Il rapporto con gli agenti è molto buono, l'Inter è pronta, Perisic è prontissimo. Ma non da oggi, da 10 giorni.