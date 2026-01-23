Del possibile ritorno all'Inter di Ivan Perisic e della trattativa col Psv ha parlato il giornalista, esperto di mercato, Fabrizio Romano
calciomercato
Romano: “Perisic ha detto subito sì, da 10 giorni: cosa manca. E l’Inter è anche disposta a…”
"Situazione rimasta la stessa, non è notizia di oggi: Ivan Perisic vuole andare all'Inter, ma da 10 giorni. Da quando l'Inter, nello specifico Ausilio che ha un ottimo rapporto con Perisic. Fin dalla prima chiamata Perisic non ha tentennato, all'Inter andrebbe domattina, c'è l'ok da parte del giocatore. Il rapporto con gli agenti è molto buono, l'Inter è pronta, Perisic è prontissimo. Ma non da oggi, da 10 giorni.
Questa operazione passa solo ed esclusivamente dal blocco del Psv. Se il Psv dovesse dare il via libera dopo la champions, dopo mercoledì, a una partenza di Perisic, l'Inter sarebbe più che contenta. Inter vuole prendere Perisic e da quanto mi dicono è anche pronta a pagare un indennizzo, pronta a riconoscere qualcosa al Psv. Ma prima di ragionare sulle cifre bisogna capire se il Psv lo lascerà andare. Oggi né l'Inter, né Perisic né i procuratori hanno avuto risposta. Non è cambiato nulla da 10 giorni".
© RIPRODUZIONE RISERVATA