Come dimenticare il portoghese Joao Mario per gli interisti. Il suo acquisto ha tormentato il bilancio nerazzurro, fino alla richiesta di risarcimento dello Sporting. Ora, quella vicenda è finita e in tribunale ha vinto l'Inter.
calciomercato
Joao Mario, Inter batte Sporting in tribunale: niente 30 mln! La nota ufficiale
Come sono andati i fatti—
João Mário, attualmente all’AEK Atene in prestito dal Besiktas, fu ceduto dallo Sporting all’Inter per 45 milioni di euro nel 2016. Nella stagione 2020/2021, il club nerazzurro prestò Joao Mario proprio allo Sporting Lisbona e, nella stagione successiva, il giocatore approdò al Benfica, a parametro zero, dopo aver rescisso il contratto con l'Inter. In seguito a quel trasferimento, lo Sporting Lisbona avviò un procedimento legale, chiedendo 30 milioni di euro per quella che consideravano la violazione di una clausola anti-rivale.
L'annuncio dell'Inter della vittoria in tribunale—
Ora, l’Inter ha comunicato di aver chiuso definitivamente il caso, annunciandolo questo venerdì, a margine della pubblicazione del bilancio 2024/2025. La nota ufficiale, visionata da Fcinter1908.
"Il 10 agosto 2022, l’Inter ha ricevuto una richiesta di risarcimento di 30 milioni di euro da parte dello Sporting Clube de Portugal – Futebol (“Sporting CP”) in relazione al trasferimento a titolo definitivo del calciatore João Mário al Benfica, per la mancata attivazione della clausola di prelazione a favore dello Sporting CP nel caso di trasferimento del giocatore verso qualsiasi altra società partecipante al campionato portoghese.
Il 10 luglio 2023 la FIFA ha respinto integralmente il ricorso presentato dallo Sporting CP e, successivamente, il 6 settembre 2023 quest’ultimo ha presentato appello al CAS (“Court of Arbitration for Sport”), che lo scorso 25 aprile 2025 ha respinto l’appello dello Sporting CP, confermando la decisione impugnata. Non essendo intervenuta alcuna ulteriore impugnazione nei termini, il lodo non è ulteriormente riformabile"
