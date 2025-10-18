Joao Mario, Inter batte Sporting in tribunale: niente 30 mln! La nota ufficiale

Come dimenticare il portoghese Joao Mario per gli interisti. Il suo acquisto ha tormentato il bilancio nerazzurro, fino alla richiesta di risarcimento dello Sporting. Ora, quella vicenda è finita e in tribunale ha vinto l'Inter.

João Mário, attualmente all’AEK Atene in prestito dal Besiktas, fu ceduto dallo Sporting all’Inter per 45 milioni di euro nel 2016. Nella stagione 2020/2021, il club nerazzurro prestò Joao Mario proprio allo Sporting Lisbona e, nella stagione successiva, il giocatore approdò al Benfica, a parametro zero, dopo aver rescisso il contratto con l'Inter. In seguito a quel trasferimento, lo Sporting Lisbona avviò un procedimento legale, chiedendo 30 milioni di euro per quella che consideravano la violazione di una clausola anti-rivale.

Il 10 luglio 2023 la FIFA ha respinto integralmente il ricorso presentato dallo Sporting CP e, successivamente, il 6 settembre 2023 quest’ultimo ha presentato appello al CAS (“Court of Arbitration for Sport”), che lo scorso 25 aprile 2025 ha respinto l’appello dello Sporting CP, confermando la decisione impugnata. Non essendo intervenuta alcuna ulteriore impugnazione nei termini, il lodo non è ulteriormente riformabile"