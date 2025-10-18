"Credo che Marc ci abbia già detto che non firmerà un nuovo contratto, quindi se ne andrà l'anno prossimo. Il club voleva che rimanesse. Hanno offerto a Marc un nuovo contratto. Ma lui ha detto: 'No, voglio fare qualcosa di diverso'. Ed è normale", ha sottolineato il tecnico. Il contratto del calciatore scade il 30 giugno e nei giorni scorsi le voci di mercato hanno parlato dell'interesse dell'Interper il calciatore che in estate era stato vicino ad un trasferimento al Liverpool per 35 mln di sterline nell'ultimo giorno di mercato ma il Cristal Palace non è riuscito a trovare in tempo un sostituto e il presidente del club inglese, Steve Parish, ha rescisso l'accordo qualche ora prima della chiusura della finestra estiva di calciomercato.