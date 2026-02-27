È stato inseguito a lungo a gennaio, alla fine sono mancati gli incastri giusti e Curtis Jones è rimasto al Liverpool. A giugno, però, l'Inter potrebbe tornare alla carica per il centrocampista inglese: un po' perché in mezzo al campo c'è bisogno di nuova linfa, un po' perché il giocatore piace e non poco a Cristian Chivu.
Jones, Chivu stravede: l’Inter ci riprova? La situazione. E dal Liverpool potrebbe arrivare…
"Non è escluso che possa tornare di moda il nome di Curtis Jones, già inseguito a gennaio. A giugno entrerà nell’ultimo anno di contratto e questo ridurrà sicuramente i costi. Al tempo stesso potrebbe attirare altre pretendenti sul giocatore, che a oggi non sembra avere alcuna voglia di rinnovare con i Reds. Chivu si era innamorato di lui in Inter-Liverpool e vedrebbe sicuramente di buon occhio un nuovo affondo", si legge sul Corriere dello Sport.
"Dovesse uscire Frattesi, come auspicano sia il club che il giocatore, potrebbe aprirsi un varco importante. A patto che i nerazzurri continuino da subito a consolidare l’asse con l’entourage del giocatore, lo stesso di Akanji, proprio nel tentativo di anticipare la concorrenza. Chissà che con gli inglesi non si possa anche creare uno spiraglio per un altro giocatore tanto apprezzato da Chivu: se a fine stagione dovessero decidere di spedire Leoni altrove per recuperare tranquillità e continuità dopo il brutto infortunio, Milano potrebbe essere la destinazione adatta".
