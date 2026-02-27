È stato inseguito a lungo a gennaio, alla fine sono mancati gli incastri giusti e Curtis Jones è rimasto al Liverpool. A giugno, però, l'Inter potrebbe tornare alla carica per il centrocampista inglese: un po' perché in mezzo al campo c'è bisogno di nuova linfa, un po' perché il giocatore piace e non poco a Cristian Chivu.