In Serbia confermano le indiscrezioni di FcInter1908.it: l'Inter è fortissima sul giovane talento Vasilije Kostov

Gianni Pampinella Redattore 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 11:10)

Il percorso inaugurato da Oaktree per il mercato dell'Inter è stato ben visibile da subito: investire su giovani con grande potenziale. Per questo in Viale della Liberazione guardano con attenzione a Vasilije Kostov.

Classe 2008, il giovane centrocampista ha giocato 32 partite con la maglia della Stella Rossa in questa stagione, segnando 11 gol e 6 assist. Numeri che hanno attirato l'attenzione dei grandi club, tra cui anche l'Inter come ha anticipato nei giorni scorsi FcInter1908.it. Interesse dei nerazzurri che viene confermato anche in Serbia.

"Osservatori di numerose squadre vengono a Belgrado, ma anche da tutta Europa, per vederlo in azione, ma al momento l'Inter è la squadra più vicina ad acquistarlo. I nerazzurri stanno mostrando un grande interesse per Kostov. Sono disposti a pagare il prezzo richiesto per il ragazzo e non sarebbe una sorpresa se il nazionale serbo giocasse con la maglia nerazzurra", riporta Sport Sport.

"Un fattore determinante in tutto questo potrebbe essere l'allenatore della Stella Rossa, Dejan Stankovic. Ha indossato la maglia dell'Inter per anni, è un'icona del club e la sua parola è molto ascoltata in casa Inter. In questo caso, l'Inter giocherà sicuramente la carta di Stankovic. Quella che segue è un'offerta ai campioni di Serbia e un trasferimento che sarà il più grande nella storia del calcio serbo. I nerazzurri o un altro club pagheranno più di 20 milioni di euro per assicurarsi il talentuoso ragazzo".

"Nel club milanese sono consapevoli che si tratti di un calciatore con potenziale. Nelle partite europee, ha dimostrato di non lasciarsi influenzare dalla pressione, da uno stadio pieno o dal nome dell'avversario. Gli osservatori notano le sue reazioni nei momenti difficili, ed è proprio in questo che Kostov ottiene i punteggi più alti: non esita a cercare la palla, ad assumersi le proprie responsabilità e a prendere decisioni nei momenti chiave. Se il trasferimento dovesse concludersi nelle prossime settimane, si prevede che l'Inter predisponga un piano di sviluppo chiaro per lui. Sono in gioco un prestito in un club di Serie A o la permanenza a Milano con un graduale inserimento".

