Nerazzurri in attesa di una risposta definitiva da parte del Liverpool. Intanto la richiesta di Chivu è alla società è chiara

Le ultime ore di mercato regalano sempre colpi che solo qualche giorno prima sembravano impossibile. Non fa eccezione questa sessione dove l'Inter è molto attiva. I nerazzurri sono sempre alla ricerca di un esterno destro da regalare a Chivu, inoltre c'è una doppia situazione legata al centrocampo.

"L'Inter sta tenendo in stand-by Frattesi, che ha già detto sì al Nottingham, perché attende una risposta definitiva del Liverpool per Curtis Jones: due situazioni legate l'una all'altra. Chivu ha chiesto un laterale destro, possibilmente con caratteristiche diverse da Dumfries (che piace al Liverpool): Norton-Cuffy del Genoa resta la soluzione preferita", sottolinea Repubblica.