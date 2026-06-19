FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Jones, Inter ottimista: ha il sì del giocatore, la distanza tra i nerazzurri e il Liverpool

calciomercato

Jones, Inter ottimista: ha il sì del giocatore, la distanza tra i nerazzurri e il Liverpool

Jones Inter
Il centrocampista del Liverpool è l'obiettivo principale per rinforzare la mediana di Chivu. Si attende che i Red abbassino le pretese
Andrea Della Sala Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il centrocampista del Liverpool, Curtis Jones, è l'obiettivo principale per rinforzare la mediana di Chivu. Si attende che i Red abbassino le pretese per il giocatore in scadenza di contratto nel 2027.

Jones, Inter ottimista: ha il sì del giocatore, la distanza tra i nerazzurri e il Liverpool- immagine 2
Getty Images

"Diversa è la questione Jones. Resta fiducia per arrivare ad una quadra con il Liverpool, ma persiste pure la resistenza dei Reds che intendono incassare 30 milioni circa dalla cessione del centrocampista inglese inserendo pure una percentuale sulla futura rivendita. L’Inter, dal canto suo, è ferma ad una ventina e attende, forte della volontà del giocatore e di un contratto in scadenza tra un anno appena. Ma a parte i convocati al Mondiale (che sono 6: Akanji, Calhanoglu, Sucic, Bonny, Lautaro e Thuram), Chivu potrà avviare il ritiro con gran parte della rosa a disposizione. Sia i “vecchi”, sia i nuovi", scrive La Gazzetta dello Sport.

Leggi anche
CdS – Inter, ultimi passi per Palestra: i bonus verranno suddivisi così
Romano: “Che fine ha fatto Jones? Ecco come stanno le cose: molto dipenderà anche...

© RIPRODUZIONE RISERVATA