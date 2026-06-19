"Diversa è la questione Jones. Resta fiducia per arrivare ad una quadra con il Liverpool, ma persiste pure la resistenza dei Reds che intendono incassare 30 milioni circa dalla cessione del centrocampista inglese inserendo pure una percentuale sulla futura rivendita. L’Inter, dal canto suo, è ferma ad una ventina e attende, forte della volontà del giocatore e di un contratto in scadenza tra un anno appena. Ma a parte i convocati al Mondiale (che sono 6: Akanji, Calhanoglu, Sucic, Bonny, Lautaro e Thuram), Chivu potrà avviare il ritiro con gran parte della rosa a disposizione. Sia i “vecchi”, sia i nuovi", scrive La Gazzetta dello Sport.