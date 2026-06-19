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calciomercato
Jones, Inter ottimista: ha il sì del giocatore, la distanza tra i nerazzurri e il Liverpool
Il centrocampista del Liverpool, Curtis Jones, è l'obiettivo principale per rinforzare la mediana di Chivu. Si attende che i Red abbassino le pretese per il giocatore in scadenza di contratto nel 2027.
"Diversa è la questione Jones. Resta fiducia per arrivare ad una quadra con il Liverpool, ma persiste pure la resistenza dei Reds che intendono incassare 30 milioni circa dalla cessione del centrocampista inglese inserendo pure una percentuale sulla futura rivendita. L’Inter, dal canto suo, è ferma ad una ventina e attende, forte della volontà del giocatore e di un contratto in scadenza tra un anno appena. Ma a parte i convocati al Mondiale (che sono 6: Akanji, Calhanoglu, Sucic, Bonny, Lautaro e Thuram), Chivu potrà avviare il ritiro con gran parte della rosa a disposizione. Sia i “vecchi”, sia i nuovi", scrive La Gazzetta dello Sport.
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