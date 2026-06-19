L'Inter lavora su più binari, in entrata e in uscita. Uno dei nomi più caldi per il mercato nerazzurro è quello di Curtis Jones del Liverpool, come conferma Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

"Che è successo con Curtis Jones? Calma, che siamo a metà giugno, poco più. Quindi chiaramente, adesso step by step, l'Inter dovrà lavorare anche, lo sappiamo, in uscita, non soltanto in entrata. Quindi bisognerà chiarire diverse situazioni. Curtis Jones rimane un nome in altissimo nelle liste dell'Inter, il preferito di Piero Ausilio da gennaio. Il giocatore dà un'apertura totale all'Inter, bisogna far quadrare i conti, anche in questo caso. L'Inter parte da 20, il Liverpool vuole 30 più rivendita, quindi c'è ancora un gap da colmare. L'Inter intanto si sta focalizzando sul chiudere Palestra, Curtis Jones resta assolutamente un obiettivo, ma ripeto, l'uscita di Frattesi e tutti gli altri discorsi consequenziali che conosciamo sono importanti, chiaramente, per poi poter arrivare a dama".