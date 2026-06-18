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Biasin: “Palestra? Diverso da Lookman. Solet e Jones i prescelti: le novità. E su Bastoni…”
Durante Cronache Mondiali, il giornalista Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul mercato dell'Inter e sugli affare relativi ai nerazzurri:
"L'Inter ha chiuso per Provedel, arriva ad Appiano per una cifra che dovrebbe aggirarsi sui 3 mln di euro. Inter completa la coppia con Martinez che sarà titolare e si assicura un portiere di esperienza. Palestra siamo alle solite, non ci sono novità. L'Inter si fa forte con la volontà del giocatore che vuole l'Inter, ma potrebbe non bastare. L'Atalanta parte da 50 mln più corposi bonus, l'Inter fino a quella cifra non arriva, è un braccio di ferro. A differenza di Lookman ci sono dei margini per chiudere. In questo caso l'Atalanta vuole guadagnare il più possibile.
Curtis Jones è il giocatore che l'Inter vorrebbe chiudere a centrocampo, serve l'incastro economico, resta il preferito. Solet è il prescelto, piccoli passi avanti col giocatore, bisogna trovare l'accordo con l'Udinese. L'Inter non ha fretta, ha individuato i piani A, non dovessero andare a buon fine passerebbe ai piani B. L'Inter ha abbastanza le idee chiare, si è parlato dell'uscita di Bastoni, non credo che ci sia questa possibilità: per cederlo l'Inter chiede cifre senza senso, superiori a 70 mln. Non credo che il Real arrivi a fare questa offerta.
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