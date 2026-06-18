"L'Inter ha chiuso per Provedel, arriva ad Appiano per una cifra che dovrebbe aggirarsi sui 3 mln di euro. Inter completa la coppia con Martinez che sarà titolare e si assicura un portiere di esperienza. Palestra siamo alle solite, non ci sono novità. L'Inter si fa forte con la volontà del giocatore che vuole l'Inter, ma potrebbe non bastare. L'Atalanta parte da 50 mln più corposi bonus, l'Inter fino a quella cifra non arriva, è un braccio di ferro. A differenza di Lookman ci sono dei margini per chiudere. In questo caso l'Atalanta vuole guadagnare il più possibile.