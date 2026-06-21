L’interesse dell’Inter per Curtis Jones è iniziato già a gennaio. Ora, con un solo anno rimasto sul contratto, l’Inter è tornata alla carica

Redazione1908 21 giugno - 19:53

L’interesse dell’Inter per Curtis Jones è iniziato già a gennaio, quando il club nerazzurro aveva provato a muoversi nelle ultime fasi di quella finestra di mercato. Il centrocampista, frustrato dal poco spazio avuto con Arne Slot, era aperto al trasferimento.

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Ora, con un solo anno rimasto sul contratto, l’Inter è tornata alla carica e ha presentato al Liverpool una seconda offerta per assicurarsi il giocatore.

Paul Joyce del Times ha fornito ulteriori dettagli sugli sviluppi della vicenda, spiegando anche la posizione del Liverpool.

Secondo Joyce, l’Inter ha presentato una seconda proposta per Jones da 21,7 milioni di sterline (25 mln), ma anche questa è stata respinta senza esitazioni.

“Il Liverpool è sempre più irritato dal lungo corteggiamento dell’Inter per Curtis Jones e ha chiuso i colloqui, a meno che il club nerazzurro non migliori in modo significativo la propria offerta, che al momento non sembra destinata a superare i 21,7 milioni di sterline”.

La dirigenza del Liverpool non ha alcuna intenzione di accettare una cifra simile, soprattutto considerando quanto si sia gonfiato il mercato dei centrocampisti in questa sessione estiva. Giocatori come Alex Scott del Bournemouth e Matheus Fernandes del West Ham vengono valutati circa 80 milioni di sterline, mentre Adam Wharton del Crystal Palace è stimato addirittura 100 milioni.

Ad Anfield ritengono che sostituire Jones con appena 21 milioni di sterline sarebbe estremamente complicato. Per questo, almeno per il momento, qualsiasi operazione è stata bloccata. Il Liverpool continua infatti a mantenere ferma la propria valutazione del giocatore: 35 milioni di sterline.

Joyce ha inoltre sottolineato che al momento non ci sono trattative attive per il rinnovo del contratto di Jones con il Liverpool, ma la situazione potrebbe cambiare se il 25enne dovesse convincere Andoni Iraola all’inizio della preparazione estiva, il mese prossimo.