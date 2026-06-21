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Inter, sirene dalla Serie B per Spinaccè: il Mantova ci pensa per la prossima stagione

Inter, sirene dalla Serie B per Spinaccè: il Mantova ci pensa per la prossima stagione - immagine 1
L'attaccante classe 2006, dopo aver fatto bene quest'anno con l'U23 nerazzurra, è pronto per salire di categoria
Fabio Alampi Redattore 

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Dopo aver fatto bene quest'anno con l'Inter U23 (6 reti in Serie C) e aver esordito in Prima Squadra, Matteo Spinaccè è pronto per salire di categoria. L'attaccante classe 2006 è finito nel mirino di numerosi club, e nelle prossime settimane potrebbero esseri delle novità sul suo futuro.

Inter, sirene dalla Serie B per Spinaccè: il Mantova ci pensa per la prossima stagione- immagine 2
Getty Images

Secondo La Voce di Mantova, Spinaccè sarebbe uno dei nomi sulla lista del Mantova, intenzionato a rinforzare il proprio reparto avanzato dopo aver già chiuso l'acquisto dell'esperto Gliozzi dal Modena.

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