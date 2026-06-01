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calciomercato
CdS – Inter, Jones o Koné in mezzo? Nodo da sciogliere ma c’è una certezza…
L'Inter ha intenzione di fare un acquisto importante in mezzo al campo. Ma a quali caratteristiche darà precedenza? Si legge oggi sul Corriere dello Sport:
"Jones o Koné? Koné o Jones? Non è ancora arrivato il momento di compiere una scelta, ma presto il nodo andrà sciolto e andrà presa una direzione definitiva. La certezza, a meno di sorprese, è che non potranno approdare entrambi alla corte di Chivu. Questione di costi, innanzitutto, perché per entrambi occorrerà un investimento più che sostanzioso. E questione pure di numeri, perché in mezzo al campo lo spazio non è poi molto.
Nella stagione appena conclusa, il tecnico rumeno poteva contare su 7 elementi in mediana. Uno dei quali, Diouf, è stato sostanzialmente dirottato in fascia.
Se il francese rimarrà, si insisterà su questa traccia. Ad uscire, invece – e su questo non ci sono dubbi –, sarà Frattesi. A differenza di Mkhitaryan, per cui presto verrà definito il rinnovo di contratto. Insomma, sulla carta la casella da riempire è una sola. Possono diventare due, se l’aggiunta sarà Aleksandar Stankovic, visto che è cresciuto nel vivaio nerazzurro e non andrebbe occupare spazio in lista. Il futuro del figlio d’arte, però, deve essere ancora deciso".
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