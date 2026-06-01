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CdS – Inter, Jones o Koné in mezzo? Nodo da sciogliere ma c’è una certezza…

Inter Ausilio
L'aggiornamento su quelle che oggi sono le due piste di mercato più ambiziose per la mediana nerazzurra
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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L'Inter ha intenzione di fare un acquisto importante in mezzo al campo. Ma a quali caratteristiche darà precedenza? Si legge oggi sul Corriere dello Sport:

Inter

"Jones o Koné? Koné o Jones? Non è ancora arrivato il momento di compiere una scelta, ma presto il nodo andrà sciolto e andrà presa una direzione definitiva. La certezza, a meno di sorprese, è che non potranno approdare entrambi alla corte di Chivu. Questione di costi, innanzitutto, perché per entrambi occorrerà un investimento più che sostanzioso. E questione pure di numeri, perché in mezzo al campo lo spazio non è poi molto.

Nella stagione appena conclusa, il tecnico rumeno poteva contare su 7 elementi in mediana. Uno dei quali, Diouf, è stato sostanzialmente dirottato in fascia.

Se il francese rimarrà, si insisterà su questa traccia. Ad uscire, invece – e su questo non ci sono dubbi –, sarà Frattesi. A differenza di Mkhitaryan, per cui presto verrà definito il rinnovo di contratto. Insomma, sulla carta la casella da riempire è una sola. Possono diventare due, se l’aggiunta sarà Aleksandar Stankovic, visto che è cresciuto nel vivaio nerazzurro e non andrebbe occupare spazio in lista. Il futuro del figlio d’arte, però, deve essere ancora deciso".

 

 

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