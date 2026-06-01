"Jones o Koné? Koné o Jones? Non è ancora arrivato il momento di compiere una scelta, ma presto il nodo andrà sciolto e andrà presa una direzione definitiva. La certezza, a meno di sorprese, è che non potranno approdare entrambi alla corte di Chivu. Questione di costi, innanzitutto, perché per entrambi occorrerà un investimento più che sostanzioso. E questione pure di numeri, perché in mezzo al campo lo spazio non è poi molto.