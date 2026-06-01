"L’Inter è una meta sempre più appetibile per il mercato internazionale. E così già dalle ultime settimane del campionato tanti procuratori si sono affacciati in sede, o almeno hanno contattato il diesse Ausilio per proporre giocatori. Siccome è noto che Chivu abbia bisogno di un grande difensore centrale - se non due: dipende dall’eventuale partenza di Bisseck - nelle ultime settimane sono comparsi due dossier illustri nelle sale riunioni di Viale della Liberazione", spiega La Gazzetta dello Sport.