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calciomercato
Inter, proposti due difensori di alto livello: “Offerte rispedite al mittente per due motivi”
Nei vari discorsi di mercato, al ds dell'Inter Piero Ausilio sono stati proposti due difensori di esperienza, no della proprietà nerazzurra che vuole investire su un profilo giovane.
"L’Inter è una meta sempre più appetibile per il mercato internazionale. E così già dalle ultime settimane del campionato tanti procuratori si sono affacciati in sede, o almeno hanno contattato il diesse Ausilio per proporre giocatori. Siccome è noto che Chivu abbia bisogno di un grande difensore centrale - se non due: dipende dall’eventuale partenza di Bisseck - nelle ultime settimane sono comparsi due dossier illustri nelle sale riunioni di Viale della Liberazione", spiega La Gazzetta dello Sport.
"Quello di David Alaba, 33 anni, che ha concluso per fine contratto la propria esperienza al Real Madrid, e quello di Harry Maguire, 32 anni, che viceversa ha ritrovato continuità di rendimento con il nuovo allenatore Carrick al Manchester United. Il primo, Alaba, parteciperà comunque al Mondiale con l’Austria agli ordini di Rangnick, tornato in orbita Milan, mentre il secondo è stato scartato dall’Inghilterra e se ne è lamentato pubblicamente. Ad ogni modo i due giocatori non vestiranno la maglia dell’Inter per ragioni di stipendio e anche anagrafiche", aggiunge il quotidiano.
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