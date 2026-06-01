"Un saluto affettuoso ad Arne Slot, in attesa di capire se il suo futuro è lontano dal Liverpool. Curtis Jones ha scritto un post di ringraziamento all’allenatore olandese, appena esonerato dal club: «Grazie per tutto quello che hai fatto per il Liverpool, ti auguro il meglio» ha scritto il centrocampista inglese, che da gennaio è nel mirino dell’Inter. Jones ha già raggiunto un accordo di massima con la dirigenza nerazzurra, che però deve ancora trovare l’intesa con il Liverpool. A un anno dalla scadenza del contratto, potrebbe muoversi per 25 milioni e firmare fino al 2030 con la società nerazzurra. Per lui, che ha sempre giocato con la maglia dei reds, sarebbe la prima esperienza lontano da casa", scrive La Gazzetta dello Sport.