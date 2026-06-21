C'è ancora distanza tra Inter e Liverpool per Curtis Jones, primo obiettivo dei nerazzurri per rinforzare il centrocampo. Ecco le ultimissime sulla trattativa secondo Gianluigi Longari di Sportitalia.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter-Jones, la rivelazione di SI: “Ecco la vera cifra chiesta dal Liverpool per l’addio”
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Inter-Jones, la rivelazione di SI: “Ecco la vera cifra chiesta dal Liverpool per l’addio”
C'è ancora distanza tra Inter e Liverpool per Curtis Jones: ecco la vera cifra chiesta dagli inglesi per far partire il centrocampista
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"Come già ampiamente anticipato, il Liverpool per Curtis Jones vuole monetizzare una cifra vicina ai 33M di sterline, prendendo come parametro il trasferimento di Conor Gallagher al Tottenham dall’Atletico Madrid. L’Inter dovrà quantomeno avvicinarsi alla richiesta con una proposta ufficiale al Liverpool", si legge su X. 33 milioni di sterline sono circa 37.9 milioni di euro: c'è dunque distanza al momento tra le parti.
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