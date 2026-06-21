Gli accordi con il club friulano sono vicini, anche se non ancora fatti (secondo le ultime indiscrezioni, l'Inter si sarebbe spinta a offrire 22 milioni di euro contro la richiesta di 25 dei bianconeri), ma è lui il profilo scelto dal club nerazzurro.

Un inserimento fortemente voluto, anche perché la difesa interista ha già perso Acerbi e, con ogni probabilità, perderà anche de Vrij: quella in arrivo, infatti, potrebbe essere una settimana importante per il suo trasferimento al Panathinaikos, che lo ha richiesto nei giorni scorsi.