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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter-Udinese, intesa vicina per Solet. E sarà una settimana importante per l’addio di…

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Sky – Inter-Udinese, intesa vicina per Solet. E sarà una settimana importante per l’addio di…

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Non solo Marco Palestra, i prossimi potrebbero essere dei giorni importanti anche per un'altra operazione in entrata, in casa Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Non solo Marco Palestra, i prossimi potrebbero essere dei giorni importanti anche per un'altra operazione in entrata, in casa Inter. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, i nerazzurri si sarebbero portati avanti anche per Oumar Solet dell'Udinese.

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La foto postata da Solet

Gli accordi con il club friulano sono vicini, anche se non ancora fatti (secondo le ultime indiscrezioni, l'Inter si sarebbe spinta a offrire 22 milioni di euro contro la richiesta di 25 dei bianconeri), ma è lui il profilo scelto dal club nerazzurro.

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Getty Images

Un inserimento fortemente voluto, anche perché la difesa interista ha già perso Acerbi e, con ogni probabilità, perderà anche de Vrij: quella in arrivo, infatti, potrebbe essere una settimana importante per il suo trasferimento al Panathinaikos, che lo ha richiesto nei giorni scorsi.

(Fonte: Sky Sport)

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