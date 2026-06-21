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Sky – Inter-Udinese, intesa vicina per Solet. E sarà una settimana importante per l’addio di…
Non solo Marco Palestra, i prossimi potrebbero essere dei giorni importanti anche per un'altra operazione in entrata, in casa Inter. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, i nerazzurri si sarebbero portati avanti anche per Oumar Solet dell'Udinese.
Gli accordi con il club friulano sono vicini, anche se non ancora fatti (secondo le ultime indiscrezioni, l'Inter si sarebbe spinta a offrire 22 milioni di euro contro la richiesta di 25 dei bianconeri), ma è lui il profilo scelto dal club nerazzurro.
Un inserimento fortemente voluto, anche perché la difesa interista ha già perso Acerbi e, con ogni probabilità, perderà anche de Vrij: quella in arrivo, infatti, potrebbe essere una settimana importante per il suo trasferimento al Panathinaikos, che lo ha richiesto nei giorni scorsi.
(Fonte: Sky Sport)
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