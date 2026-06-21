I due club, nel corso dell'ultimo incontro tra le dirigenza, hanno avuto modo di approfondire alcuni discorsi di mercato

I colloqui tra Inter e Pisa non sono stati incentrati solamente su Ebenezer Akinsanmiro , centrocampista reduce da una stagione in prestito con i toscani ma non riscattato, e che quindi tornerà a Milano (in attesa di trovare una nuova sistemazione).

I due club, nell'incontro andato in scena pochi giorni fa, hanno avuto modo di parlare anche di altri nomi. Secondo SestaPorta.news il Pisa avrebbe chiesto informazioni su Matteo Cocchi, terzino sinistro classe 2007, e Luca Di Maggio, centrocampista classe 2005 (lo scorso anno in prestito al Padova). La società toscana, però, vorrebbe privilegiare formule che prevedano margini di valorizzazione futura, evitando quando possibile i prestiti secchi: un fattore che potrebbe complicare le eventuali trattative con l'Inter.