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Jones, dove può giocare nello scacchiere di Chivu. Gds: “Ricorda questo giocatore del Napoli”
Curtis Jones spinge per vestire la maglia dell'Inter. Come spiega la Gazzetta dello Sport, il centrocampista, al Liverpool da quando ha 9 anni, non si vede in un altro club della Premier. Chivu, che lo stima da tempo, lo abbraccerebbe volentieri per la sua duttilità, infatti Jones può giocare ovunque in mezzo al campo.
"È un centrocampista versatile, che sa giocare anche sotto pressione davanti alla difesa senza sprecare troppi palloni. Nello scacchiere di Chivu potrebbe essere utilizzato da mediano, come alternativa a Calhanoglu, ma anche da mezz’ala visto che nell’Inter gli interni spesso si propongono come playmaker quando il principale riferimento è schermato in uscita".
"Non ha i gol di Calha nel repertorio, ma possiede cambio di passo e intensità che possono creare superiorità numerica e accelerazioni. In alcuni tratti ricorda Lobotka del Napoli pur avendo una struttura fisica più imponente".
(Gazzetta dello Sport)
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