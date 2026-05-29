"È un centrocampista versatile, che sa giocare anche sotto pressione davanti alla difesa senza sprecare troppi palloni. Nello scacchiere di Chivu potrebbe essere utilizzato da mediano, come alternativa a Calhanoglu, ma anche da mezz’ala visto che nell’Inter gli interni spesso si propongono come playmaker quando il principale riferimento è schermato in uscita".

"Non ha i gol di Calha nel repertorio, ma possiede cambio di passo e intensità che possono creare superiorità numerica e accelerazioni. In alcuni tratti ricorda Lobotka del Napoli pur avendo una struttura fisica più imponente".