FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Jones, dove può giocare nello scacchiere di Chivu. Gds: “Ricorda questo giocatore del Napoli”

calciomercato

Jones, dove può giocare nello scacchiere di Chivu. Gds: “Ricorda questo giocatore del Napoli”

Jones, dove può giocare nello scacchiere di Chivu. Gds: “Ricorda questo giocatore del Napoli” - immagine 1
Il tecnico nerazzurro è un grande estimatore del centrocampista inglese
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Scegli Fcinter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Curtis Jones spinge per vestire la maglia dell'Inter. Come spiega la Gazzetta dello Sport, il centrocampista, al Liverpool da quando ha 9 anni, non si vede in un altro club della Premier. Chivu, che lo stima da tempo, lo abbraccerebbe volentieri per la sua duttilità, infatti Jones può giocare ovunque in mezzo al campo.

Jones, dove può giocare nello scacchiere di Chivu. Gds: “Ricorda questo giocatore del Napoli”- immagine 2
Getty Images

"È un centrocampista versatile, che sa giocare anche sotto pressione davanti alla difesa senza sprecare troppi palloni. Nello scacchiere di Chivu potrebbe essere utilizzato da mediano, come alternativa a Calhanoglu, ma anche da mezz’ala visto che nell’Inter gli interni spesso si propongono come playmaker quando il principale riferimento è schermato in uscita".

Jones, dove può giocare nello scacchiere di Chivu. Gds: “Ricorda questo giocatore del Napoli”- immagine 3
Getty

"Non ha i gol di Calha nel repertorio, ma possiede cambio di passo e intensità che possono creare superiorità numerica e accelerazioni. In alcuni tratti ricorda Lobotka del Napoli pur avendo una struttura fisica più imponente".

(Gazzetta dello Sport)

 

Leggi anche
Inter, piani di rafforzamento chiari. Difesa, i nomi sul tavolo. Il -50 studiato da Oaktree…
Inter, nuova vita per Diouf. Henrique verso la cessione: c’è la Premier. All in su Palestra

© RIPRODUZIONE RISERVATA