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Dopo Stones e Spence, l'Inter insegue un altro giocatore inglese, Curtis Jones. Secondo quanto riporta Sky Sport, per arrivare al centrocampista ci sono due difficoltà: la prima è il Liverpool. Per il giocatore, pur essendo in scadenza di contratto, il club inglese vuole 40 milioni, c'è da fare i conti con questo, magari si può ammorbidire un po'.

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L'altra è che l'Inter deve avere la necessità di poter spendere e questo potrebbe arrivare dalla cessione di Luis Henrique che interessa la Roma. La valutazione è da 30 milioni, il giocatore il trasferimento lo accetta. Se dovesse partire il brasiliano l'Inter potrebbe fare l'assalto a Curtis Jones e in più pensare a un prestito di un attaccante esterno. Non basta la sola cessione di Frattesi per cercare di prendere il giocatore del Liverpool.

(Sky Sport)