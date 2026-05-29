Musmarra: “Su Palestra l’Inter c’è! Nome più che concreto. E su Jones…”

Su YouTube, Alfio Musmarra ha fatto il punto sul mercato dell'Inter tra entrate e uscite, sottolineando come i nerazzurri in questi giorni siano attivi

Marco Macca Redattore 29 maggio - 14:30

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Su YouTube, Alfio Musmarra ha fatto il punto sul mercato dell'Inter tra entrate e uscite, sottolineando come i nerazzurri in questi giorni siano attivi soprattutto tra difesa e centrocampo:

"Da mesi spegnevo la questione Bastoni, perché a me non arrivavano segnali sulla sua partenza e così è stato, sono più che felice che resti e che Marotta abbia parlato di lui in questo modo. Le parole di Nani su Solet? Le prendiamo col beneficio del dubbio: io continuo a sostenere che sia un obiettivo dell'Inter".

"Sull'altro difensore per ora non ho certezze, ma ritengo che debba essere uno forte e non uno di prospettiva. Dovesse uscire Bisseck, credo che si debba prendere un altro giocatore. C'è il Mondiale, bisogna andare con calma. L'Inter non ha bisogno di rivoluzione. Su Palestra ci siamo, è un nome più che spendibile e vedremo se saranno limate le distanze tra domanda e offerta, così come per Jones. Credo che all'Inter serva, da anni, un giocatore di gamba: può essere Diaby? Non lo so. Ma serve uno con quelle caratteristiche".