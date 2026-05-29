"Stankovic? Lo ha detto lui: il suo sogno sarebbe giocare a San Siro con la maglia dell'Inter, ma si dovrà capire quali offerte arriveranno e che progetti avrà l'Inter su di lui. Ci sono valutazioni da fare, a oggi non c'è ancora una decisione definitiva. La decisione dovrà essere anche essere del calciatore, in base alle squadre che lo cercheranno. Si è fatto sotto il Brentford, ma in quella squadra Stankovic non andrebbe".