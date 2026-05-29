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Moretto: “Inter-Stankovic, ancora nessuna decisione definitiva. Il giocatore ha detto no a…”

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Resta un argomento caldo, in casa Inter, il futuro di Aleksandar Stankovic, che tornerà in nerazzurro dopo l'esperienza al Bruges
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Resta un argomento caldo, in casa Inter, il futuro di Aleksandar Stankovic, che tornerà in nerazzurro dopo l'esperienza al Bruges. Il giovane centrocampista resterà a Milano o verrà ceduto?

Moretto: “Inter-Stankovic, ancora nessuna decisione definitiva. Il giocatore ha detto no a…”- immagine 2
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Ecco le ultime da Fabrizio Romano e Matteo Moretto:

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"Stankovic? Lo ha detto lui: il suo sogno sarebbe giocare a San Siro con la maglia dell'Inter, ma si dovrà capire quali offerte arriveranno e che progetti avrà l'Inter su di lui. Ci sono valutazioni da fare, a oggi non c'è ancora una decisione definitiva. La decisione dovrà essere anche essere del calciatore, in base alle squadre che lo cercheranno. Si è fatto sotto il Brentford, ma in quella squadra Stankovic non andrebbe".

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