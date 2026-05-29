Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Inter-Stankovic, ancora nessuna decisione definitiva. Il giocatore ha detto no a…”
calciomercato
Moretto: “Inter-Stankovic, ancora nessuna decisione definitiva. Il giocatore ha detto no a…”
Resta un argomento caldo, in casa Inter, il futuro di Aleksandar Stankovic, che tornerà in nerazzurro dopo l'esperienza al Bruges
Resta un argomento caldo, in casa Inter, il futuro di Aleksandar Stankovic, che tornerà in nerazzurro dopo l'esperienza al Bruges. Il giovane centrocampista resterà a Milano o verrà ceduto?
Ecco le ultime da Fabrizio Romano e Matteo Moretto:
"Stankovic? Lo ha detto lui: il suo sogno sarebbe giocare a San Siro con la maglia dell'Inter, ma si dovrà capire quali offerte arriveranno e che progetti avrà l'Inter su di lui. Ci sono valutazioni da fare, a oggi non c'è ancora una decisione definitiva. La decisione dovrà essere anche essere del calciatore, in base alle squadre che lo cercheranno. Si è fatto sotto il Brentford, ma in quella squadra Stankovic non andrebbe".
© RIPRODUZIONE RISERVATA