"L'Inter continua a lavorare su Provedel come secondo alle spalle di Martinez. Si sta continuando a parlare con gli agenti, Provedel ha dato apertura totale all'Inter nonostante non partirà come titolare fisso, ma andrà comunque a giocarsela. Su Solet confermo quanto detto nei giorni scorsi: il gradimento dell'Inter è totale, già dai tempi del Salisburgo, poi le sue vicende personali avevano rallentato l'operazione e lo stesso è accaduto all'Udinese. Ora c'è il via libera ed è un obiettivo importante. Che lui voglia andare all'Inter non ci sono dubbi e non ci sono mai stati, ci andrebbe di corsa, anche per giocare la Champions League".