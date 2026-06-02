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calciomercato
Romano: “De Vrij 50/50. Solet ha scelto l’Inter ma i nerazzurri vogliono riflettere su…”
Non solo Palestra: l'Inter continua a muoversi su più fronti sul mercato in entrata. Questi gli ultimi aggiornamenti da Fabrizio Romano:
"L'Inter continua a lavorare su Provedel come secondo alle spalle di Martinez. Si sta continuando a parlare con gli agenti, Provedel ha dato apertura totale all'Inter nonostante non partirà come titolare fisso, ma andrà comunque a giocarsela. Su Solet confermo quanto detto nei giorni scorsi: il gradimento dell'Inter è totale, già dai tempi del Salisburgo, poi le sue vicende personali avevano rallentato l'operazione e lo stesso è accaduto all'Udinese. Ora c'è il via libera ed è un obiettivo importante. Che lui voglia andare all'Inter non ci sono dubbi e non ci sono mai stati, ci andrebbe di corsa, anche per giocare la Champions League".
"Da capire quando l'Inter si presenterà dall'Udinese e se farà un giro prima da altri difensori o farà all in su Solet. Ad oggi, infatti, mi risulta che l'Inter abbia preannunciato all'Udinese dei contatti, ma sta valutando anche altri difensori e deve riflettere su che profilo scegliere. Su de Vrij: ha già una proposta di rinnovo dall'Inter. Al momento, deve scegliere tra restare ancora un anno in nerazzurro o andare via, visto che ha altre offerte estere anche di squadre importanti, come il Benfica. Al momento è 50/50".
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