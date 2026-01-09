La Juventus non ha ancora mollato Davide Frattesi. I nuovi rumors sono sul Nottingham Forest, ma attenzione sempre all'interesse dei bianconeri sul centrocampista ex Sassuolo.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Repubblica – La Juve non ha mollato Frattesi: l’ultima richiesta fatta dall’Inter
calciomercato
Repubblica – La Juve non ha mollato Frattesi: l’ultima richiesta fatta dall’Inter
I nuovi rumors sono sul Nottingham Forest, ma la Juventus non ha mollato Frattesi: ecco le ultimissime da Repubblica
Ecco il punto di Repubblica: "Il futuro di Davide Frattesi continua a tenere banco in casa Inter. Sul calciatore è sempre vivo l’interesse della Juventus così come di altre squadre come il Galatasaray e gli inglesi del Nottingham Forest.
Proprio la squadra di Premier League ha mosso i primi contatti con l’Inter che valuta il cartellino di Frattesi 35 milioni di euro. Una cifra importante che la società inglese, al momento, non vorrebbe spendere", si legge.
© RIPRODUZIONE RISERVATA