I nuovi rumors sono sul Nottingham Forest, ma la Juventus non ha mollato Frattesi: ecco le ultimissime da Repubblica
Alessandro Cosattini Redattore 

La Juventus non ha ancora mollato Davide Frattesi. I nuovi rumors sono sul Nottingham Forest, ma attenzione sempre all'interesse dei bianconeri sul centrocampista ex Sassuolo.

Ecco il punto di Repubblica: "Il futuro di Davide Frattesi continua a tenere banco in casa Inter. Sul calciatore è sempre vivo l’interesse della Juventus così come di altre squadre come il Galatasaray e gli inglesi del Nottingham Forest.

Proprio la squadra di Premier League ha mosso i primi contatti con l’Inter che valuta il cartellino di Frattesi 35 milioni di euro. Una cifra importante che la società inglese, al momento, non vorrebbe spendere", si legge.

