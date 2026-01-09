FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter UFFICIALE / De Pieri e Stabile tornano all’Inter dalla Juve Stabia e passano al Bari

calciomercato

UFFICIALE / De Pieri e Stabile tornano all’Inter dalla Juve Stabia e passano al Bari

UFFICIALE / De Pieri e Stabile tornano all’Inter dalla Juve Stabia e passano al Bari - immagine 1
Le note dei due club che annunciano l'affare di mercato: i due nerazzurri si trasferiranno in Puglia e proseguiranno la loro avventura in Serie
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

L'Inter comunica il ritorno dal prestito dalla società Juve Stabia di Giacomo De Pieri e di Giacomo Stabile. Contestualmente comunica il trasferimento in prestito dell'attaccante classe 2006 e del difensore classe 2005 sino al 30 giugno 2026 al Bari. Con una nota ufficiale il club nerazzurro ha comunicato il rientro dai prestiti alla Juve Stabia dei due giocatori che approderanno al Bari.

UFFICIALE / De Pieri e Stabile tornano all’Inter dalla Juve Stabia e passano al Bari- immagine 2
Getty Images

Pubblicate le note anche da parte della società pugliese che accoglie i due calciatori di proprietà nerazzurra. "SSC Bari comunica di aver acquisito dall’FC Internazionale, con la formula del prestito fino a giugno, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe ‘05 Giacomo Stabile (12.04.05, Milano); il difensore lombardo vestirà la maglia numero ‘37’ e sarà da subito a disposizione di mister Vivarini", si legge a proposito del difensore.

UFFICIALE / De Pieri e Stabile tornano all’Inter dalla Juve Stabia e passano al Bari- immagine 3
Getty Images

Stessa formula per l'attaccante: "SSC Bari comunica di aver acquisito dall’FC Internazionale, con la formula del prestito fino a giugno ‘26, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe ‘06 Giacomo De Pieri (29.12.06, Casale sul Sile); il fantasista veneto ha scelto la maglia numero ‘49’ e si aggregherà da subito al gruppo biancorosso", ha detto.

 

Leggi anche
Baroni: “La verità su Asllani! Nelle ultime partite non c’è stato perché…”
Sky – Inter, prime mosse per Muharemović ma per giugno. Frattesi, il club non accetta…

© RIPRODUZIONE RISERVATA