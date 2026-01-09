Le note dei due club che annunciano l'affare di mercato: i due nerazzurri si trasferiranno in Puglia e proseguiranno la loro avventura in Serie

L'Inter comunica il ritorno dal prestito dalla società Juve Stabia di Giacomo De Pieri e di Giacomo Stabile. Contestualmente comunica il trasferimento in prestito dell'attaccante classe 2006 e del difensore classe 2005 sino al 30 giugno 2026 al Bari. Con una nota ufficiale il club nerazzurro ha comunicato il rientro dai prestiti alla Juve Stabia dei due giocatori che approderanno al Bari.