L'Inter comunica il ritorno dal prestito dalla società Juve Stabia di Giacomo De Pieri e di Giacomo Stabile. Contestualmente comunica il trasferimento in prestito dell'attaccante classe 2006 e del difensore classe 2005 sino al 30 giugno 2026 al Bari. Con una nota ufficiale il club nerazzurro ha comunicato il rientro dai prestiti alla Juve Stabia dei due giocatori che approderanno al Bari.
calciomercato
UFFICIALE / De Pieri e Stabile tornano all’Inter dalla Juve Stabia e passano al Bari
Pubblicate le note anche da parte della società pugliese che accoglie i due calciatori di proprietà nerazzurra. "SSC Bari comunica di aver acquisito dall’FC Internazionale, con la formula del prestito fino a giugno, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe ‘05 Giacomo Stabile (12.04.05, Milano); il difensore lombardo vestirà la maglia numero ‘37’ e sarà da subito a disposizione di mister Vivarini", si legge a proposito del difensore.
Stessa formula per l'attaccante: "SSC Bari comunica di aver acquisito dall’FC Internazionale, con la formula del prestito fino a giugno ‘26, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe ‘06 Giacomo De Pieri (29.12.06, Casale sul Sile); il fantasista veneto ha scelto la maglia numero ‘49’ e si aggregherà da subito al gruppo biancorosso", ha detto.
