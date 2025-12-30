Il futuro di Davide Frattesi appare ormai segnato: il centrocampista sta trovando sempre meno spazio all'Inter, e la sua permanenza a Milano sembra essere arrivata al termine. Inevitabile separarsi, magari già a gennaio. Su di lui è forte l'interesse della Juventus, dove ritroverebbe quel Luciano Spalletti che lo valorizzò la meglio in Nazionale.

Così scrive La Stampa: "La priorità è a centrocampo: sale il pressing su Frattesi, che all'Inter è sempre più costretto al ruolo di comparsa. Il presidente Beppe Marotta ha spiegato che «non tratteniamo nessuno, avremo la possibilità di confrontarci con il giocatore». Spalletti apprezzerebbe parecchio la possibilità di avere a disposizione un centrocampista così dinamico, bravo negli inserimenti".