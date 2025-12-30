“Sento tanti nomi sulla Juventus, ma serve l’extra budget. Tonali pallino di Spalletti ma per gennaio non è praticabile, oggi chiedono 90/100 milioni. Oggi l’extra budget non è previsto, Frattesi meriterebbe un extra budget. Visto che non si parla più di scambi? Se ci saranno occasioni bene, ma ripeto che nella Juve non è previsto extra budget. Prima o poi credo si tireranno le somme su Koopmeiners, anche se è presto per parlarne in chiave mercato, credo verrà fatto a fine stagione ma ormai da un anno e mezzo è lui il vero flop di mercato della Juve. L’idea extra budget oggi non c’è alla Juventus.