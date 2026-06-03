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fcinter1908 calciomercato mercato inter Kamate alla…Stankovic! Futuro in Belgio per il giocatore. La strategia dell’Inter
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Kamate alla…Stankovic! Futuro in Belgio per il giocatore. La strategia dell’Inter
Il giocatore classe 2004 è stato protagonista di una buonissima stagione nell'Inter U23 di Vecchi. Il suo futuro è in Belgio
È stato il leader tecnico dell'Inter U23 di Stefano Vecchi, adesso per Issiaka Kamate il futuro si chiama Belgio. Il giocatore classe 2004 è stato protagonista di una buonissima stagione in nerazzurro e adesso è in procinto di accasarsi al Westerlo (squadra belga di metà classifica) per iniziare a giocarsi tra i grandi le proprie carte.
"Il francese si è messo in mostra nell'ultima stagione con l’Under 23 di Vecchi, da esterno offensivo ma anche a tutta fascia, e la sua operazione andrebbe in porto in linea con quella di Stankovic junior. L’Inter infatti opterà per un prestito con diritto di riscatto e si terrà la possibilità della recompra", sottolinea il Corriere dello Sport.
(Corriere dello Sport)
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