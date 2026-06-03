Il giocatore classe 2004 è stato protagonista di una buonissima stagione nell'Inter U23 di Vecchi. Il suo futuro è in Belgio

È stato il leader tecnico dell'Inter U23 di Stefano Vecchi, adesso per Issiaka Kamate il futuro si chiama Belgio. Il giocatore classe 2004 è stato protagonista di una buonissima stagione in nerazzurro e adesso è in procinto di accasarsi al Westerlo (squadra belga di metà classifica) per iniziare a giocarsi tra i grandi le proprie carte.