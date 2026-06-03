Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così del mercato dell'Inter, da Marco Palestra fino alle voci su Gianluca Mancini

Marco Astori Redattore 3 giugno - 13:52

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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così del mercato dell'Inter, da Marco Palestra fino alle voci su Gianluca Mancini: "La situazione è semplicissima: ci vuole in 5. E' inutile perdere tempo quando conosci la filosofia dell'Atalanta: fa così con tutti. Poi c'è il pregresso della vicenda Lookman, che ha creato problematiche interne: è un 5 per arrivare a 55-57 milioni.

Io sono convinto di questo, è il loro modo di lavorare e pensare: se ci fosse una contropartita sarebbe sorprendente per me. Di Dumfries-Real penso sia un affare clamoroso a 20 milioni: è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Con l'Inter si è comportato benissimo quando poteva andarsene a zero.

Non so se il Real vorrà riconoscere qualcosa in più rispetto alla clausola considerati i rapporti tra club, ma è un grandissimo affare. Mi spiace poi contraddire gli altri, mi avete chiesto di Gianluca Mancini: a me non piace questo modo di buttar dentro senza controllo. Mancini e l'Inter è storia di una bufala, non ha un senso: l'Inter non è interessata. Magari qualcuno può averlo proposto per pubblicità, ma è una bufala perché per la Roma e Gasperini è imprescindibile e lui è un punto di riferimento".