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fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Novità importante su Palestra-Inter: Lucci è a Milano e se si muove lui vuol dire che…”

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Moretto: “Novità importante su Palestra-Inter: Lucci è a Milano e se si muove lui vuol dire che…”

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L'Inter continua il suo pressing per Marco Palestra dopo la cessione di Denzel Dumfries: e c'è una novità molto importante
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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L'Inter continua il suo pressing per Marco Palestra: dopo la cessione di Denzel Dumfries al Real Madrid ormai ultimata nelle scorse ore, il club nerazzurro si sta concentrando al 100% sull'esterno dell'Atalanta.

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E c'è una novità importante raccontata da Matteo Moretto: "Palestra è il primissimo nome per l'Inter, che ci lavora da settimane: bisogna capire a che cifra aprirà l'Atalanta. Sicuramente serve una cifra intorno molto alta intorno ai 50 milioni.

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Oggi posso dirvi in esclusiva che l'agente di Palestra Alessandro Lucci è a Milano: se viene a Milano, lo fa per temi di mercato, non si sposta per fare shopping. Occhio quindi alla situazione Palestra-Inter, si può accendere: ci possono essere contatti, con l'Inter che proverà a fare di tutto per capire se riesce davvero ad arrivare a Palestra".

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