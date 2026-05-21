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Inter, per Kamate insiste il Vicenza: no a uno scambio, la concorrenza non manca
Il centrocampista francese, punto di forza della formazione U23 nerazzurra, è nel mirino di numerose squadre
C'è fermento intorno a Issiaka Kamate. Il centrocampista francese è stato uno dei protagonisti della stagione dell'Inter U23, tanto da meritarsi anche l'esordio in Prima Squadra, e su di lui sono piombate tante pretendenti. In prima fila, al momento, c'è il Vicenza, vincitore del girone A di Serie C e desideroso di ben figurare anche nel campionato cadetto.
Secondo Trivenetogoal, contrariamente a quanto raccontato in settimana, l'Inter non sarebbe interessata a Thomas Sandon, difensore biancorosso classe 2003, il che farebbe cadere l'ipotesi di uno scambio. I veneti rimangono in pressing su Kamate, ma la concorrenza non manca: sul francese ci sarebbero anche società di Serie A e alcuni club esteri.
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