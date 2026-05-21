C'è fermento intorno a Issiaka Kamate. Il centrocampista francese è stato uno dei protagonisti della stagione dell'Inter U23, tanto da meritarsi anche l'esordio in Prima Squadra, e su di lui sono piombate tante pretendenti. In prima fila, al momento, c'è il Vicenza, vincitore del girone A di Serie C e desideroso di ben figurare anche nel campionato cadetto.