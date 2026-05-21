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Moretto: “Rinnovo Carlos Augusto non è bloccato, anzi: mi risulta che l’Inter…”

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Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha dato un aggiornamento sul futuro di Carlos Augusto
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Attraverso un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha dato un aggiornamento sul futuro di Carlos Augusto: "Si è parlato di rinnovo fermo e bloccato e attriti tra le parti: in realtà secondo quanto ci risulta Carlos Augusto sta bene a Milano ed è contento all'Inter.

Moretto: “Rinnovo Carlos Augusto non è bloccato, anzi: mi risulta che l’Inter…”- immagine 2
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Non mi risulta che ci siano difficoltà tra le parti nei dialoghi: risulta piuttosto una trattativa aperta che continuerà nelle prossime settimane.

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L'Inter ha preso tempo su tutti i rinnovi per arrivare a fine stagione e capire i risultati sportivi prima di decidere che strada prendere con ognuno. Carlos Augusto ha un contratto fino al 2028: non c'è fretta ma i dialoghi proseguiranno nelle prossime settimane ma sono positivi".

 

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