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Rimane ancora da definire il futuro di Issiaka Kamate: il centrocampista francese, dopo una stagione da protagonista in Serie C con l'Inter U23, è pronto per confrontarsi in un campionato più competitivo, ma per il momento non è ancora arrivata l'offerta in grado di convincere lui e la società nerazzurra. Sul classe 2004 è forte l'interesse del Palermo, che ha già trovato un'intesa con la dirigenza interista, ma non con l'entourage del giocatore.

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La trattativa ha subito un forte rallentamento, ma non è ancora tramontata, come scrive il Corriere dello Sport: "Per il ruolo di ala destra, inoltre, i rosanero aspettano l'evolversi dell'affare Issiaka Kamate dell'Inter Under 23. La trattativa, che le due società avevano già definito, ha subìto un rallentamento ma è ancora in piedi".