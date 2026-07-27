Il giocatore nerazzurro non ha accettato il trasferimento al club siciliano stando a quanto riportato da La Gazzetta dello sport
VIDEO FCINTER1908 / Inter, allenamento in Germania: in gol anche Kamate su assist di Mkhitaryan
"Il Palermo aspetta prima di piazzare l’ultimo colpo, ossia la seconda punta per completare il reparto offensivo (e che darebbe il via libera alla cessione di Le Douaron)". Così La Gazzetta dello Sport parla del mercato della squadra guidata in panchina da Filippo Inzaghi.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Un momento un po' delicato per il club siciliano a caccia dei rinforzi giusti per sistemare la sua rosa, ma che sta riscontrando ostacoli sul suo cammino. Secondo la rosea, anche se sembrava fatta per l'arrivo di Kamatè dall'Inter, non se ne farà nulla.
"Dopo il no del Pisa (che conta di chiudere a breve l’arrivo di Rao dal Napoli e Ferrah del Lille) per Moreo, si registra anche quello di Kamatè, giovane dell’Inter che non ha accettato il trasferimento in Sicilia", si legge.
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA