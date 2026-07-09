L'Inter ha raggiunto un accordo con l'Union St. Gilloise per il trasferimento in nerazzurro di Anan Khalaili. Lo riferisce Fabrizio Romano, che riporta anche le cifre definitive dell'affare: l'israeliano sarà il nuovo laterale destro dei nerazzurri per circa 25 milioni di euro più bonus che andranno nelle casse del club belga.

"Anan Khalaili all'Inter, here we go! Accordo raggiunto a 25 milioni fissi più bonus all'Union Saint-Gilloise. Accordo con il terzino destro raggiunto giorni fa e ora anche tra i club dopo l'incontro faccia a faccia con l'Inter oggi, come rivelato. L'Inter ha il suo nuovo laterale destro di fascia".