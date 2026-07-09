FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter KHALAILI ALL’INTER, AFFARE FATTO! ECCO LE CIFRE FINALI CON L’UNION

calciomercato

KHALAILI ALL’INTER, AFFARE FATTO! ECCO LE CIFRE FINALI CON L’UNION

KHALAILI ALL’INTER, AFFARE FATTO! ECCO LE CIFRE FINALI CON L’UNION - immagine 1
L'Inter ha raggiunto un accordo con l'Union St. Gilloise per il trasferimento in nerazzurro di Anan Khalaili. Lo riferisce Fabrizio Romano
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter ha raggiunto un accordo con l'Union St. Gilloise per il trasferimento in nerazzurro di Anan Khalaili. Lo riferisce Fabrizio Romano, che riporta anche le cifre definitive dell'affare: l'israeliano sarà il nuovo laterale destro dei nerazzurri per circa 25 milioni di euro più bonus che andranno nelle casse del club belga.

Khalaili
Getty Images

Scrive il giornalista su X:

KHALAILI ALL’INTER, AFFARE FATTO! ECCO LE CIFRE FINALI CON L’UNION- immagine 3
Getty Images

"Anan Khalaili all'Inter, here we go! Accordo raggiunto a 25 milioni fissi più bonus all'Union Saint-Gilloise. Accordo con il terzino destro raggiunto giorni fa e ora anche tra i club dopo l'incontro faccia a faccia con l'Inter oggi, come rivelato. L'Inter ha il suo nuovo laterale destro di fascia".

Leggi anche
Inter, operazione in uscita: Di Maggio a un passo dal trasferimento all’Avellino
Pedullà: “Khalaili, Inter è a quota 27 mln! Le cifre dell’ingaggio. Non posso dire...

© RIPRODUZIONE RISERVATA