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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, operazione in uscita: Di Maggio a un passo dal trasferimento all’Avellino
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Inter, operazione in uscita: Di Maggio a un passo dal trasferimento all’Avellino
Il centrocampista classe 2005, dopo una stagione in prestito al Padova, è pronto per una nuova esperienza in Serie B
L'Inter sta per chiudere un'altra operazione in uscita: sarebbe infatti ai dettagli la cessione a titolo definitivo di Luca Di Maggio all'Avellino. Il centrocampista classe 2005, dopo una stagione in prestito al Padova, è pronto per una nuova esperienza in Serie B: i nerazzurri manterrebbero comunque una percentuale su una futura rivendita.
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