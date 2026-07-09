Il centrocampista classe 2005, dopo una stagione in prestito al Padova, è pronto per una nuova esperienza in Serie B

L'Inter sta per chiudere un'altra operazione in uscita: sarebbe infatti ai dettagli la cessione a titolo definitivo di Luca Di Maggio all'Avellino. Il centrocampista classe 2005, dopo una stagione in prestito al Padova, è pronto per una nuova esperienza in Serie B: i nerazzurri manterrebbero comunque una percentuale su una futura rivendita.