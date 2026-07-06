Il club nerazzurro ha già trovato un accordo col giocatore e vuole chiudere il prima possibile la trattativa, come spiega Fabrizio Romano

Andrea Della Sala Redattore 6 luglio 2026 (modifica il 6 luglio 2026 | 09:26)

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L'Inter ha scelto Anan Khalaili per la fascia destra. Il club nerazzurro ha già trovato un accordo col giocatore e vuole chiudere il prima possibile la trattativa, come spiega Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

Saranno ore intense perché l'Inter va di corsa su Khalaili. Saranno i giorni dei contatti finali con l'Union Saint-Gilloise per chiudere l'accordo fatto col giocatore. Il giocatore ha chiesto all'Union Saint-Gilloise, allenatore e dirigenza, di poter essere liberato, di realizzare un sogno, di andare all'Inter.

Adesso, Inter in chiusura con l'Union Saint-Gilloise sulle cifre, sui dettagli, sulla struttura dell'operazione. Ma si sta andando avanti forte e allora Khalaili può arrivare all'Inter dopo che ormai due settimane fa è sfumata l'operazione Marco Palestra. Dodô era l'alternativa per il Napoli e resta un giocatore che al Napoli viene proposto diverse volte.

Il Napoli voleva Khalaili, non ha potuto chiudere l'operazione per una questione di cessioni, incastri, troppi giocatori in rosa. L'alternativa è sempre stato Dodò, un giocatore valutato dal Napoli come un'eventuale possibilità da prendere in considerazione. Dodò è stato offerto nuovamente al Napoli. In passato è stato offerto anche alla Roma nei giorni scorsi, ma la Roma non si è mai scaldata su Dodò. Il Napoli adesso potrà valutare se approfondire la questione Dodò o meno. Ma sempre, sempre passando dalle uscite. Si passa dalle uscite a Napoli per poi poter avere le entrate che chiaramente anche la tifoseria azzurra sta aspettando.