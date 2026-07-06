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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sportitalia: “Khalaili ad un passo dall’Inter! Affare vicino alla chiusura per queste cifre”

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Sportitalia: “Khalaili ad un passo dall’Inter! Affare vicino alla chiusura per queste cifre”

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Arrivano ulteriori e importanti conferme: l'Inter è davvero ad un passo da Anan Khalaili: ecco cosa risulta a Sportitalia
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Arrivano ulteriori e importanti conferme: l'Inter è davvero ad un passo da Anan Khalaili. Secondo quanto riferito da Gianluigi Longari di Sportitalia, l'affare vicino alla chiusura anche con Union Saint Gilloise.

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Getty Images

Khalaili e l’Inter hanno un accordo di 5 anni a salire da poco meno di 2 milioni a stagione. L’affare con l'Union Saint-Gilloise è stato impostato per 25 milioni più bonus. A inizio settimana previsti nuovi contatti diretti tra club per la gestione della parte legata ai bonus.

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