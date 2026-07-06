Arrivano ulteriori e importanti conferme: l'Inter è davvero ad un passo da Anan Khalaili: ecco cosa risulta a Sportitalia

Arrivano ulteriori e importanti conferme: l'Inter è davvero ad un passo da Anan Khalaili . Secondo quanto riferito da Gianluigi Longari di Sportitalia, l'affare vicino alla chiusura anche con Union Saint Gilloise.

Khalaili e l’Inter hanno un accordo di 5 anni a salire da poco meno di 2 milioni a stagione. L’affare con l'Union Saint-Gilloise è stato impostato per 25 milioni più bonus. A inizio settimana previsti nuovi contatti diretti tra club per la gestione della parte legata ai bonus.