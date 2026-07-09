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In Belgio – Khalaili-Inter, operazione che può superare anche i 30 mln: i dettagli

In Belgio – Khalaili-Inter, operazione che può superare anche i 30 mln: i dettagli - immagine 1
Sacha Tavolieri riporta gli aggiornamenti sulla trattativa tra Inter e Union Saint Gilloise per Anan Khalaili
Matteo Pifferi Redattore 

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Anan Khalaili diventerà, nelle prossime ore, un nuovo giocatore dell'Inter. I nerazzurri hanno raggiunto un accordo con l'Union Saint Gilloise mentre l'esterno israeliano firmerà un contratto di cinque anni dopo le visite mediche di rito.

Khalaili
Getty

In Belgio, però, non danno ancora l'affare per fatto. Ecco cosa scrive Sacha Tavolieri, esperto di mercato e vicino alle questioni del calcio belga:

"Union St.Gilloise & Inter hanno appena concluso l'incontro e i dirigenti dell'USG ora torneranno a Bruxelles.

In Belgio – Khalaili-Inter, operazione che può superare anche i 30 mln: i dettagli- immagine 3
Getty Images

C'è un principio di accordo (non è ancora definitivo) su una cifra fissa di €28M + bonus (pacchetto da €32M) con clausola di rivendita.

Khalaili volerà domani per Milano con visite mediche previste nelle prossime 48 ore".

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