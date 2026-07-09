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calciomercato
In Belgio – Khalaili-Inter, operazione che può superare anche i 30 mln: i dettagli
Anan Khalaili diventerà, nelle prossime ore, un nuovo giocatore dell'Inter. I nerazzurri hanno raggiunto un accordo con l'Union Saint Gilloise mentre l'esterno israeliano firmerà un contratto di cinque anni dopo le visite mediche di rito.
In Belgio, però, non danno ancora l'affare per fatto. Ecco cosa scrive Sacha Tavolieri, esperto di mercato e vicino alle questioni del calcio belga:
"Union St.Gilloise & Inter hanno appena concluso l'incontro e i dirigenti dell'USG ora torneranno a Bruxelles.
C'è un principio di accordo (non è ancora definitivo) su una cifra fissa di €28M + bonus (pacchetto da €32M) con clausola di rivendita.
Khalaili volerà domani per Milano con visite mediche previste nelle prossime 48 ore".
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