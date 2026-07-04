La prossima tappa della carriera di Trevoh Chalobah potrebbe essere in Italia: il difensore del Chelsea è finito nel mirino dell'Inter e del Como, e la situazione potrebbe accendersi già nei prossimi giorni.

Secondo Sky Sport, la dirigenza lariana a inizio settimana dovrebbe fare un rilancio per il centrale inglese: la seconda offerta da 28 milioni di euro più 2 di bonus era stata respinta dai Blues, e quindi è pronto un nuovo tentativo che si avvicina ai 30 più 5 richiesti dal club londinese. L'Inter c'è, è in corsa, ma a differenza del Como non ha ancora presentato un'offerta ufficiale, dal momento che prima preferisce definire la questione Khalaili.