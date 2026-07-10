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calciomercato
Mercato, oltre agli esuberi noti è incerto a sorpresa il futuro all’Inter di…
L'Inter ha chiuso il colpo Anan Khalaili e a stretto giro vuole definire anche l'operazione per il difensore centrale. Poi, però, sarà necessario operare delle cessioni, come spiega La Gazzetta dello Sport.
Agli esuberi acclarati, cioè Pavard e Asllani che rientrano dai prestiti, si aggiungeranno anche quei giocatori che vogliono andare via o che ricevono proposte irrifiutabili. Alla prima categoria appartiene Davide Frattesi, che da tempo ha manifestato il desiderio di cambiare aria. Nessuno lo tratterrà, se porterà una squadra disposta a rilanciarlo.
Incerto invece il futuro di Aleksandar Stankovic, che è stato ricomprato nella prospettiva di una nuova vendita: per il momento però il figlio d’arte, reduce da una grande stagione tra Bruges e nazionale serba, resta nel gruppo e parte per il ritiro con il mentore Chivu".
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