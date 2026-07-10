Agli esuberi acclarati, cioè Pavard e Asllani che rientrano, si aggiungeranno anche quei giocatori che vogliono andare via o che ricevono proposte irrifiutabili

L'Inter ha chiuso il colpo Anan Khalaili e a stretto giro vuole definire anche l'operazione per il difensore centrale. Poi, però, sarà necessario operare delle cessioni, come spiega La Gazzetta dello Sport.