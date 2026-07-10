Il mercato dell'Inter non finisce con Provedel e Khalaili perché ora l'urgenza è completare il reparto difensivo: novità su Chalobah

Matteo Pifferi Redattore 10 luglio 2026 (modifica il 10 luglio 2026 | 11:32)

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Il mercato dell'Inter non finisce con Provedel e Khalaili perché ora l'urgenza è completare il reparto difensivo vista la partenza di Acerbi e De Vrij, entrambi via a parametro zero. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare un difensore centrale e il nome caldo in tal senso è Trevoh Chalobah.

"La posizione del Chelsea è chiara: il cartellino del difensore inglese costa 35 milioni. Questa, almeno, la richiesta iniziale. Fronte giocatore l'Inter si è già mossa, trovando il gradimento pieno dello stesso e un accordo di massima coi sui agenti.

Tra i due club, invece, non c'è ancora stata alcuna vera trattativa ma dopo la chiusura di quella per Khalaili, tutto lascia supporre che la dirigenza nerazzurra si muoverà con decisione: se il Chelsea sarà disposto a scendere a 30 mln, l'affare potrebbe sbloccarsi in tempi rapidi. Gli altri indiziati sono invece i romanisti Ndicka e Mancini - difficilissimi - e Lucumì del Bologna", spiega Sport Mediaset.