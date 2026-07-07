Il club nerazzurro insiste per l'esterno israeliano e la volontà è chiudere al più presto. Ecco il punto dal Corriere dello Sport

Sono ore decisive per Anan Khalaili all'Inter: il club nerazzurro insiste per l'esterno israeliano e la volontà è chiudere al più presto. Ecco il punto dal Corriere dello Sport: "L’operazione non è ancora chiusa. L’accordo tra i club non c’è. Ma l’Union Saint-Gilloise non è più nelle condizioni di tirare troppo la corda.