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Khalaili-Inter, USG non può più tirare la corda: si spera di chiudere in settimana così che…
Sono ore decisive per Anan Khalaili all'Inter: il club nerazzurro insiste per l'esterno israeliano e la volontà è chiudere al più presto. Ecco il punto dal Corriere dello Sport: "L’operazione non è ancora chiusa. L’accordo tra i club non c’è. Ma l’Union Saint-Gilloise non è più nelle condizioni di tirare troppo la corda.
Non solo Khalaili è rimasto fuori dall’amichevole di domenica con lo Steaua, ma ha chiesto ufficialmente al club di essere venduto all’Inter, rispettando il suo desiderio ed evitando di creare troppe complicazioni. Ebbene, alla fine verrà accontentato. Anche se, quasi certamente, il club nerazzurro dovrà concedere ancora qualcosa.
Al momento, infatti, quanto messo sul tavolo non raggiunge i 25 milioni, a fronte di una richiesta di 30. La svolta, allora, potrebbe essere spingersi fino a quota 25 milioni quale cifra garantita, aggiungendo qualche bonus. Insomma, le distanze sono contenute. Tanto che l’auspicio è di riuscire a chiudere entro questa settimana, in modo che Khalaili possa essere tra i convocati del raduno di lunedì prossimo".
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